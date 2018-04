Maltempo, piogge torrenziali e grandinate a Parma e provincia

Piogge torrenziali e grandinate nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 aprile, a Parma e provincia. L'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore in alcune Regioni italiane ha toccato anche la nostra città. Dopo le ore 15.30 infatti si sono verificate alcune precipitazioni intense, che hanno colpito sia la città che alcuni Comuni della provincia. Oltre ai temporali sono arrivate anche le grandinate: a Beneceto e al quartiere Montanara sono scesi chicchi abbastanza grandi per alcuni minuti, In provincia la situazione non è stata diversa: si sono registrate piogge violente e grandinate. Le piogge non termineranno nella giornata di oggi: le previsioni dicono che anche nel fine settimana si verificheranno precipitazioni intense.

