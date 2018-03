Maltempo: riaperta l'autostrada A1

L’autostrada A1 da Milano e Bologna è stata riaperta. Il tratto era stato chiuso in entrambe le direzioni la mattina di venerdì 2 febbraio, da Milano a Sasso Marconi, a causa della pioggia gelata e del ghiaccio sull'asfalto. Il traffico ha subito rallentamenti tra i caselli di Parma e di Modena, vicino alla diramazione per l'A22 del Brennero. Anche il tratto dell'A15 tra lo svincolo A1 e lo svincolo A12 è stato riaperto. Per la Parma-La Spezia ci sarà una riunione nel pomeriggio per decidere se chiuderla o meno stanotte.