Maltrattamenti a Mezzani, le due maestre patteggiano: a settembre potrebbero tornare in classe

Le due maestre, S.A. di 49 anni e G.C. di 42 anni, accusate di maltrattamenti all'interno della scuola elementare di Mezzani, hanno patteggiato una pena di un anno e sei mesi. La pena è stata sospesa. Le due donne, raggiunte dal provvedimento di interdizione dall'insegnamento, firmato dal Gip del Tribunale di Parma nel mese di gennaio del 2019, non è più valido. Chiusi i conti con la giustizia le due potrebbero tornare in classe a settembre: la scuola però potrebbe prendere contro di loro dei provvedimenti disciplinari. Secondo la testimonianza di un educatore della scuola una delle due avrebbe strattonato un bambino, prendendolo anche per i capelli. La seconda insegnante era stata accusata dopo qualche giorno: le vittime sarebbero stati due bambini, tra cui uno disabile. Ai genitori dei bambini non andrà nessun risarcimento: gli avvocati delle famiglie potrebbero però intentare una causa civile.