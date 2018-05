Maltrattamenti ai bimbi: due maestre arrestate a Colorno

Due insegnanti di Colorno sono state arrestate dai carabinieri con la pesante accusa di maltrattamenti. Secondo la ricostruzione dell'accusa le due insegnanti avrebbero messo in atto comportamenti violenti a livello fisico e anche psicologico nei confronti di alcuni bambini della scuola, tra i tre ed i cinque anni. "Mangia con il piatto in mano come un animale" sarebbe stata la frase che una delle due maestre avrebbe pronunciato ad un bambino che non aveva accettato di rimanere fermo, come imposto dalla maestra. Le accuse, ovviamente, andranno verificate: questa è l'ipotesi accusatoria che ha portato al provvedimento nei confronti delle due insegnanti.

Aggiornamenti a breve