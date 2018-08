Fontevivo, madre 29enne muore dopo il ricovero

E' morta pochi giorni dopo il ricovero all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Una donna di 29 anni, madre di due bambini, è deceduta all'improvviso, nonostante le cause del ricovero non facevano pensare a conseguenze gravi, tantomeno ad una conclusione così tragica. La vicenda non è ancora chiara: sul corpo della giovane verrà effettuata l'autopsia mentre il marito della donna ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Parma. Sono in corso approfondimenti sull'episodio.

