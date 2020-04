Mamma anatra perde gli anatroccoli: messi in salvo dalla Polizia

La natura si sta riprendendo i suoi spazi. Con le strade vuote e pochissima gente in giro, capita sempre meno di rado di incrociare animali. Una Volante della Polizia di Stato mentre attraversava viale Piacenza per i noti controlli necessari al contenimento Covid19, nota un gruppetto di anatroccoli che si stava dirigendo verso il fiume. Arrivati sul ponte però si sono trovati disorientati perché raggiungere il fiume senza strada tracciata era difficile. E prendendo tempo i piccolini si sono messi a gironzolare per strada. E' servito l'aiuto di un passante e di alla Polizia per evitare che potessero essere schiacciati, grazie al quale sono stati messi in un sacchetto di plastica prima di essere portati sul greto del fiume al sicuro.

