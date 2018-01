Manifesti contro le vaccinazioni sulle plance del Comune: infuria la polemica

I manifesti contro le vaccinazioni obbligatorie, che sono stati affissi in città dall'associazione veneta no vax Corvelva nell'ambito di una campagna contro l'obbligatorietà dei vaccini ed in vista della decisione della Consulta sul ricorso al piano vaccinale del Governo. A Parma ci sono alcuni manifesti, tra cui uno in via Pertini recante la scritta "Io sono danneggiato grave da vaccino, lasciato solo e abbandonato dalle istituzioni" e l'altro in via Sidoli con scritto "Io sono morto per un vaccino 21 anni fa e nessuno conosce la mia storia". Un certo manifesto con la foto di un bambino riporta la scritta "Io sono uno dei bimbi morti per il Sids post-vaccino esavalente occultati nei rapporti ufficiali".

Il consigliere Fabrizio Pezzuto ha presentato un'interrogazione in merito al sindaco Pizzarotti e alla giunta