VIDEO - Antonio De Finis: "Vi racconto la vita con Manuela e la sua passione per la cucina"

Antonio De Finis, padre di Manuela, ragazza autistica 15enne del Liceo Bertolucci, ci parla del progetto del ibro di ricette, nato all'interno della casa di famiglia, che ha permesso alla figlia di realizzare un progetto concreto, utile anche per altri ragazzi con disturbi dello spettro autistico: "Il progetto nasce dalla voglia di rendere Manuela autonoma, per capire che cosa le piace e che cosa, invece, le piace di meno. Abbiamo iniziato a farle vedere, con degli step, come realizzare una ricetta. Poi ha scaricato da internet le immagini ed ha costruito le ricette con i vari ingredienti".