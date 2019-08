Droga sotto il sedile dell'auto: arrestato 23enne

Aveva nascosto hashish e marijuana sotto il sedile della sua auto. Accanto alle buste contenenti sostanza stupefacente c'era anche un bilancino di precisione che serviva a misurare la droga. Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato per detenzione di sostaze stupefacenti dopo essere stato fermato alla guida in via La Spezia giovedì pomeriggio, intorno alle 17. Il suo atteggiamento sospetto ha spinto i carabinieri del Nucleo Radiomobile a procedere con la perquisizione e trovare 200 grammi di droga: 130 di hashish, il resto marijuana. Il ragazzo ha precedenti di polizia non riconducibili allo spaccio, ma che riguardano reati più comuni.