Market dell'hashish in provincia: arrestato il capo della rete di pusher

Lo hanno fermato a Brescia, all'interno di un'abitazione che condivideva con un altro conquilino. I carabinieri di Parma hanno chiuso la lunga e complessa indagine, coordinata dalla Pm Paola Dal Monte, che una settimana fa portò all'arresto di quattro pusher, a sei divieti di dimora e al sequestro di ben sette chili di hashish: un 43enne infatti è stato arrestato poichè ritenuto il capo dell'organizzazione, il grossista che si occupava di gestire il flusso di sostanze stupefacenti che dal mercato lombardo arrivava a Parma e provincia per soddisfare la richiesta sempre maggiore dei consumatori parmensi. Z.K., queste le sue iniziali, si muoveva in varie città e, secondo le indagini dei militari, teneva le fila di tutta l'organizzazione. Al telefono si confrontava con gli altri spacciatori usando un lunguaggio in codice: se parlava di una donna con seno piccolo voleva dire che la droga era in ovuli, se invece parlava di una donna con il seno grosso significava che la droga era in panetti ed il quantitativo era maggiore. La droga gestita da Z.K. arrivava nelle nostre strade, a Parma in Pilotta, ai Giardini di San Paolo e sul Lungoparma, oltre che in provincia, tra Colorno e Traversetolo.