Malore in tangenziale: è morto Max Orsatti, volto noto della ristorazione parmigiana

E' morto, dopo 24 ore dal ricovero in ospedale, il 53enne che ha avuto un malore in tangenziale Nord, mentre stava per fare il pieno alla sua auto. Si tratta Max Orsatti, volto noto della ristorazione parmigiana, molto conosciuto in città e gestore, nel corso degli anni, di diversi bar e ristoranti in città: prima il Cardinal bar, poi altri bar in via Paradigna e l'Osteria Dal Baloss in via Emilia. Dopo ha gestito anche il ristorante Meme in via Ulivi. La notizia si è sparsa subito nel mondo della ristorazione parmigiana e in città. Il Rosario si terrà stasera, sabato 4 gennaio, nella chiesa di Maria Immacolata in via Casa Bianca a Parma.

Sul suo profilo Facebook molte persone lo ricordano con messaggi sulla pagina. "Ciao Max, che strano salutarti qui e così presto. Mai avrei immaginato sarebbe potuto accadere ciò e così presto poi. Purtroppo non ti ho conosciuto come avrei voluto ma mi è bastato conoscerti poco per capire che sei una persona d’oro. Voglio ricordarti così, col sorriso come facevi sempre con me", "Ciao Max! Ti conoscevo da poco, ed è bastato per capire la bella persona che eri! Purtroppo le belle persone se ne vanno lasciando un immenso dolore nel cuore di chi lo conosceva. Ti voglio bene Max! Riposa in pace!"