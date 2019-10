Maxi blitz della polizia nei quartieri: sequestro di droga, lavoro nero ed espulsioni

Una serie di controlli, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri di Parma, alla verifica del rispetto delle regole previste per gli esercizi pubblici e all'identificazione di stranieri irregolari con precedenti penali per gravi reati. La Questura di Parma ha messo in campo, tra il pomeriggio e la serata di ieri venerdì 25 ottobre, alcune pattuglie delle Volanti, accompagnate da quelle del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e da due unità cinofile arrivate da Bologna. I controlli sono stati fatti anche in collaborazione con la polizia locale, con una pattuglia della Divisione Polizia Amministrativa e con gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro.

Le verifiche si sono concentrate su alcuni locali nel quartiere Oltretorrente e in strada Argini. Il titolare di un esercizio commerciale è stato multato per la mancata esposizione del divieto di fumo e dei prezzi: le sanzioni amministrative sono state di 1.600 euro. Nello stesso locale è stato sorpreso un lavoratore in nero: per questo motivo è stata comminata un'ulteriore multa di 500 euro con l'intimazione di regolare la situazione entro 48 ore.



I controlli antidroga, invece, si sono concentrati nel quartiere S. Leonardo, con particolare attenzione a Via Venezia e al Parco Naviglio Alto: le unità cinofile hanno trovato diverse dosi di hashish e marijuana pronte per essere vendute, che sono state sequestrate. I controlli sono poi proseguiti presso il Parco Ducale e nei viali Vittoria e dei Mille, comprese le strade che insistono all’interno dei viali in direzione piazza Picelli e Matteotti. Sono stati sequestrati 100 grammi di marijuana e 20 di hashish.

Due stranieri irregolari, un palestinese di 29 anni e un senegalese di 32 anni, che sono stati bloccati nel corso dei controlli, entrambi con precedenti e quindi ritenutipericolosi per la sicurezza, sono stati espulsi dal territorio nazionale con provvedimento del Questore.

Gallery