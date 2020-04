Maxi controlli per le vacanze di Pasqua

Come previsto dal Questore di Parma Gaetano Bonaccorso, dal punto di vista tecnico-operativo da oggi sabato 11 aprile fino a lunedì 13 aprile, sul territorio vi saranno attenti e mirati controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa emergenziale per i contenimento del Covid-19. Tutte le forze di Polizia, Polizia di Stato, carabinieri, Gdf, pol. penitenziaria, polizia locale e militari, saranno impegnati in maniera coordinata per un unico obiettivo, verificare il rispetto delle regole. Sin dalla mattina la polizia di stato è stata impegnata in posti di controllo rinforzati, tesi a controllare tutto il flusso veicolare, in punti strategici della città. Seguono fotografie.

Stanno operando sul territorio oltre dieci pattuglie di polizia di stato in ogni angolo della città. Le pattuglie della polizia locale sono 5 ogni giorno, mentre a coprire il turno serale sono tre.