Maxi operazione contro lo spaccio di eroina: arrestati 14 pusher

I carabinieri di Parma hanno portato a termine una maxi operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città. I militari hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere per 14 spacciatori, che 'lavoravano' nei vari quartieri della città di Parma. Oltre agli arresti ci sono state anche le indentificazioni di ben 120 assuntori. La droga venduta in strada dai pusher finiti in manette era prevalentemente eroina: il giro d'affari era ingente, si parla di 1.5 milioni di euro.

Aggiornamenti a breve