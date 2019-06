Frode in commercio: sequestrate 12 tonnellate di falsi Prosciutti Dop

I Carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare (R.A.C.) di Parma, Roma e Salerno hanno sequestrato in provincia di Parma, 455 kg di prodotti carnei (Prosciutti, Lardo e Spalle di suino stagionate), per carenza di rintracciabilità, e 22 prosciutti di Parma Dop con indicazioni non conformi a quanto previsto dal disciplinare di produzione.

In provincia di Trento, 422 kg di prodotti carnei (Speck, Prosciutti, Bresaola, Lardo e Guanciale), per carenza di rintracciabilità, 56 tranci di Prosciutto di Parma non conformi e 34 confezioni di prodotti caseari (Gorgonzola, Trentingrana e Castelmagno) evocanti prodotti a denominazione d’origine.

In provincia di Roma, denunciato il rappresentante legale di una ditta fornitrice di generi alimentari, per frode nell’esercizio del commercio aggravata (artt.515 e 517bis c.p.), poiché dalla documentazione contabile risulta aver commercializzato mozzarelle di latte misto (bufalino e vaccino) come Mozzarella di Bufala Campana DOP.

In provincia di Salerno, 12.096 barattoli di Pomodoro San Marzano dell’agro sarnese-nocerino DOP, pari a 6.048 kg, confezionato con etichette non approvate dal consorzio. Contestati illeciti amministrativi per 34.500 euro.