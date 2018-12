Maxi retata dei carabinieri con i cani al Parco Ducale: sequestrato un chilo di droga

Il Parco Ducale continua ad essere frequentato da numerosi pusher e letteralmente pieno di droga. Nella retata che hanno effettuato ieri i carabinieri in forze infatti sono stati sequestrati 800 grammi di marijuana nascosti nei cespugli e divisi in pacchettini da 60 grammi e 200 grammi di hashish, già divisi e pronti per lo spaccio. Il blitz, che è avvenuto con la presenza delle unità cinofile con i cani, dei carabinieri a cavallo e di 10 unità provenienti da Bologna ad affiancare le pattuglie di Parma, ha portato al controllo e alla perquisizione personale e delle auto di 28 persone. Non ci sono stati fermi o arresti ma il sequestro di un ingente quantitativo di droga testimonia la presenza degli spacciatori nell'area verde più grande della città.