Maxi retata tra le prostitute nigeriane in via Emilia Ovest: identificate 15 ragazze

Costrette a prostituirsi lungo le strade della nostra città ed in balìa dei loro sfruttatori. Nella tarda serata di ieri 29 settembre i poliziotti del servizio anti-prostituzione della Questura di Parma hanno effettuato una retata per contrastare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione in via Emilia Ovest. Quando gli agenti sono arrivati, insieme a quelli della Polizia Municipale e ai poliziotti del Reparto Anticrimine di Reggio Emilia, alcune ragazze hanno cercato di scappare mentre altre non si sono mosse. Sono state una quindicina in tutte le giovani nigeriane portate in Questura per i controlli: tutte sono regolari sul territorio italiano e provengono dalla Nigeria, da Benin City o da Lagos.