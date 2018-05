Maxi rissa con tirapugni e bastoni davanti ad un locale: denunciati 7 parmigiani

Una maxi rissa era scoppiata davanti ad un locale di Taneto di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, nel settembre del 2017. A distanza di otto mesi i carabinieri di Gattatico, che da quella notte avevano avviato le indagini per cercare di risalire all'identità dei partecipanti alla rissa, hanno identificato e denunciato sette giovani di Parma, di età compresa tra i 16 ed i 20 anni, oltre ad un reggiano di 20 anni. L'accusa nei confronti di tutti è rissa aggravata. Secondo le prime informazioni la rissa era scoppiata per futili motivi e avvantaggiata dall'abuso di alcolici. Gli inquirenti, nel corso di questi mesi, hanno raccolto testimonianze ed hanno fatto alcuni riscontri utilizzando anche Facebook: quella notte due gruppi di giovani si erano affrontati e picchiati a sangue, utilizzando anche bastoni e tirapugni. Quando i carabinieri erano arrivati sul posto la maggiori parte dei giovani erano già scappati mentre quelli rimasti sul posto sono stati medicati dagli operatori del 118.