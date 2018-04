Maxi sequestro di cocaina, il sindaco Massari: "Operazione straordinaria, grazie alla Guardia di Finanza"

Il sindaco di Fidenza Andrea Massari ringrazia la Guardia di Finanza per l'operazione che ha portato al sequestro di 37 chili di cocaina nel bagagliaio di un'auto in un parcheggio di Fidenza. 37 kg di cocaina, valore dai 2 ai 4 milioni di euro, intercettati qui mentre erano in attesa di essere destinati alle Città italiane del Nord. 37 kg di veleno messi fuorigioco dallo Stato. Va detto un grande grazie alla Guardia di Finanza – a cominciare dalla tenenza di Fidenza – che ha eseguito un’operazione importantissima e con essa a tutte le Forze dell’ordine che lavorano ogni giorno per noi. Professionisti che danno tutto quello che hanno e svolgono un lavoro magnifico. Lo strumento in più che possiamo offrire loro è quello della prevenzione: prevenzione nelle famiglie, nelle scuole, nella cultura generale che crea una Comunità. A Fidenza cerchiamo di lavorare seriamente su questo tema. E’ fare prevenzione anche cogliere questa occasione per riflettere sul peso negativo che hanno su una Comunità l'uso e l'abuso delle sostanze stupefacenti. Infine, non è rinviabile l’aspettativa che mi unisce ai cittadini in merito alla necessità di meccanismi che garantiscano la certezza della pena: per chi spaccia e per quel sottobosco microcriminale di cui si avvale il circuito dello spaccio"