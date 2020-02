Mazzette per 'chiudere un occhio' sui controlli ambientali: 4 anni e 3 mesi al tecnico dell'Arpa

Mazzette di qualche migliaia di euro per 'aggiustare' e 'chiudere un occhio' sui controlli ambientali effettuati dall'Arpa nel periodo tra il 2007 ed il 2008. Si è concluso il processo nei confronti del funzionario di Arpa Marco Lovati e di altri due funzionari dell'Ente, accusati di aver organizzato un sistema di corruzione che, in quegli anni, si sarebbe basato su favori, scambio di migliaia di euro, oltre a regali come prosciutti e punte di Parmigiano: la contropartita era assicurarsi l'ok per alcuni controlli ambientali. Il tecnico Marco Lovati è stato condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione mentre per gli altri due imputati la pena è prescritta.