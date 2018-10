In centro a Medesano con l'auto rubata e il kit da scasso

Si trovava all'interno di un'auto rubata qualche giorno prima a Milano e quando ha visto i carabinieri percorrere la strada di fianco alla sua è sceso velocemente dall'Audi A5 ed è scappato nei campi, facendo perdere le proprie tracce. I militari erano arrivati nel centro storico dopo una segnalazione che parlava di un furto in corso all'interno di un'abitazione. Appena hanno affiancato il mezzo il conducente è scappato nei campi, approfittando del buio. Le ricerche dell'uomo sono proseguite per tutta la notte ma hanno dato esito negativo. All'interno dell'auto i militari hanno trovato flessibili con alcuni dischi, un piede di porco, torce, gpuanti e radio per tenersi in contatto, un vero e proprio kit dello scassinatore.

