Medico indica la farmacia del figlio ai pazienti per l'acquisto dei farmaci: segnalato dai Nas

Un medico di medicina generale della provincia di Parma è stato denunciato dai Nas alla Procura della Repubblica. Secondo le indagini infatti il professionista era solito prescrivere ai propri pazienti alcuni farmaci individuando - in maniera arbitraria - la farmacia del figlio per l'acquisto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazione il medico avrebbe quindi spinto i suoi pazienti a recarsi nella farmacia di proprietà del figlio, in provincia di Parma, assicurandogli così un ingiusto vantaggio economico.