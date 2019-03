"Medico molestatore sotto processo continua ad abusare delle pazienti"

"Attualmente è sotto processo a Parma con la grave accusa di violenze sessuali continuate aggravate, ma G. D. L. chirurgo bariatrico noto a livello nazionale e con attività in varie città, continua a molestare le pazienti che si affidano a lui per trovare una cura all’obesità. L’incredibile caso emerge dal servizio trasmesso ieri sera dalle Iene, dove Giulio Golia è riuscito a rintracciare il medico e registrare le sue particolari proposte ad una vittima. Il medico, pugliese, con decenni di attività professionale, è imputato in un processo penale al tribunale di Parma, dove risiede: sono venti le sue ex pazienti che lo hanno denunciato, compresa una vittima minorenne all’epoca dei fatti, tutelata dall’associazione La Caramella Buona Onlus, che tutela quattro ex pazienti, tramite i propri avvocati Donatella Ferretti e Simone Servillo.

"Le vittime, duramente provate dagli abusi subiti, provengono da diverse città, da nord a sud dell’Italia, mentre “altre donne – dichiara nell’intervista alle Iene Roberto Mirabile, presidente della Caramella Buona – si sono rivolte a noi ma per loro il caso è caduto in prescrizione oppure alcune non hanno avuto la forza di denunciare”. In particolare, proprio la ragazza di Reggio Emilia che era minorenne quando venne “visitata” dal chirurgo, denunciando il fatto all’associazione antipedofilia portò i carabinieri ad arrestare il medico,che passò sei mesi ai domiciliari e successivamente gli venne sospeso l’esercizio della professione per un anno. “Oggi purtroppo questo soggetto puo’ visitare le pazienti – precisa Roberto Mirabile – ed è un fatto assurdo, a maggior ragione alla luce del servizio delle Iene. Vorrei sapere cosa farà adesso l’ordine dei medici, in via precauzionale e la stessa magistratura, considerando che siamo anche di fronte ad ipotesi di altri reati molto gravi, per l’ipotesi di aver truffato il servizio sanitario nazionale”. “Alla Caramella Buona continuano ad arrivare intanto altre segnalazioni di ex pazienti del De Lorenzis, che sostengono di avere subito abusi nel corso delle visite”. “Infine, mi chiedo – conclude Mirabile – come questo medico abbia potuto agire da solo, per tanti anni, senza che nessuno intorno a lui, anche in clinica, si sia accorto mai di nulla”.