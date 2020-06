Medico umilia la moglie e la picchia per anni: condannato

Ha costretto la moglie ad umiliazioni continue nel corso dei tanti anni durante i quali hanno vissuto nella stessa casa, accusandola di qualsiasi tipo di situazione spiacevole, fino ad arrivare ad incolparla per un furto subito, da parte di ignoti, all'interno della loro abitazione. Un medico parmigiano è stato condannato dal Tribunale di Parma per maltrattamenti in famiglia, alla fine del processo che lo ha visto - suo malgrado - protagonista. La donna, che aveva deciso di interrompere la relazione, lo ha denunciato ed ha raccontato la sua storia. Una vicenda fatta di botte e di pressioni psicologiche, di schiaffi e di umiliazioni ripetute.

