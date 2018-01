Nel week end torna il freddo: temperature in calo, dal 20 colata artica

Le previsioni non lasciano ben sperare per il weekend del 13 e 14 gennaio. Sabato e domenica venti freddi dalla Russia. Secondo il sito www.iLMeteo.it nel corso del weekend faranno il loro ingresso in Italia venti ancora più freddi dai quadranti nordorientali. Sabato, ultime piogge con temporali e possibili grandinate al Sud, asciutto altrove ma più freddo. Domenica, giornata spesso nuvolosa, fredda al Nord, rare precipitazioni al Centro. Calo termico graduale su tutte le regioni.