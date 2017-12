Arriva il maltempo: pioggia e da giovedì neve in Appennino

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni non lasciano ben sperare: non ci saranno infatti grandi giornate di sole e serene ma pioggie e neve sopra i 500 metri. A partire da martedì 26 dicembre quando al Nord di registreranno pioggie deboli ed intermittenti, con temperature in calo e massime comprese tra i 5 e i 10 gradi. Anche mercoledì 27 dicembre al Nord arriverà il maltempo, tra pioggie diffuse in varie regioni, tra cui l'Emilia-Romagna con una certa intensità e neve sulle Alpi sopra i 300 metri. Giovedì 28 dicembre potrebbe arrivare la neve in Appennino, a partire dai 700 metri. Per tutta la giornata sono previste piogge con temperature in discesa, con le massime tra i 7 e i 9 gradi.