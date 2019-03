Il clima di Parma è il peggiore in regione

Il clima di Parma è tra i peggiori di italia. Secondo la classifica stilata da Il Sole 24Ore, sulla base dell'analisi degli ultimi dieci anni, dopo aver messo a confronto deci indicatori (sole, venti, pioggia, nebbia, ondata di gelo e di calore), Parma risulta novantaquattresima, la peggiore in regione. Secondo i dati raccolti dalla società Trebimeteo, la temperatura è aumentata di mezzo grado negli ultimi dieci anni. A penalizzare Parma sono nebbia e freddo intenso. Preoccupa il cambiamento che si può riscontrare in questo 2019: -94% di pioggia rispetto alle attese (solo 4 mm di pioggia a marzo), massima da record il 24 marzo con una temperatura di oltre 24 gradi. Non sono previste precipitazioni intense.