Natale con il sole: peggiora per Santo Stefano

Il tempo in Emilia-Romagna sarà bello e soleggiato per il giorno di Natale mentre per Santo Stefano ci saranno alcune nuvole, con la possibilità di precipitazioni sui rilievi centro-occidentali, in pianura nella serata del 26 dicembre. Secondo le previsioni dell'Arpae saranno queste le condizioni del meteo per i giorni di Natale e Santo Stefano: la neve arriverà sopra i 1.300-1-400 metri. Sulla costa le temperature sono tra 6 e 12 gradi, nella pianura emiliana occidentale tra 1 e 4 gradi