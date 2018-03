Meteo: Pasqua e Pasquetta con il sole

Saranno di 17 gradi le temperature massime per il giorno di Pasqua, 1° aprile e per quello di Pasquetta, 2 aprile. Due giorni che, secondo le previsioni, saranno soleggiati. Parma e provincia non dovrebbero essere interessate dal maltempo: il cielo non sarà coperto, tranne che in alcune ore della notte tra sabato 31 e domenica 1° aprile. Nel corso della giornata, poi, il sole sarà il portagonista, per tutta la serata e per il giorno successivo. Nella giornata di mercoledì 4 aprile torneranno i temporali.