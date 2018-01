"Mi hanno tirato un pugno in faccia per strapparmi la collana: ora non esco più di casa"

"Sono stata circondata ed aggredita da due sconosciuto, che avevano il viso coperto. Non ricordo che faccia avessero". La signora anziana che è stata aggredita qualche giorno fa in borgo Romagnosi è ancora scossa per quanto accadutole mentre tornava presso la sua abitazione. "Mi hanno strappato la collana dopo avermi tirato un pugno in faccia, mi hanno strattonata e sono caduta". La donna fa fatica a raccontare la vicenda perchè per lei è una ferita ancora aperta. "Ho denunciato tutto alla polizia ma ora non esco più di casa, sono ancora scossa per quanto accaduto. Sto cercando di dimenticare l'episodio e ritornare sull'argomento riapre delle ferite" chioso la signora che ha subito la violenza di due persone sconosciute che ora le forze dell'ordine stanno cercando. Sono molti i residenti ed i commercianti che hanno più volte denunciato la situazione di disagio e di scarsa sicurezza di questa zona, a due passi da via Mazzini. La scarsa illuminazione in alcuni punti non contribuisce certo a far sì che la gente si senta sicura. Nello stesso palazzo in cui vive la donna aggredita qualche giorno prima i ladri erano entrati, dopo aver forzato la porta, portandosi via oggetti in oro e gioielli.