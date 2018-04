"Ciao Ferro, non ti dimenticheremo mai": gli amici ricordano Michele Ferretti, trovato morto a 34 anni

"Ciao Ferro, non ti dimenticheremo mai". Gli amici di Michele Ferretti, trovato morto a 34 anni nel sul letto il giorno di Pasquetta lo ricordano sulla sua pagina Facebook. Michele faceva il trasfertista ed era abituato a viaggiare molto: le foto presenti sulla sua pagina lo testimoniano. La notizia, arrivata ieri 2 aprile, ha sconvolto gli amici che avevano passato con lui le serate nei giorni precedenti alla Pasqua. Ciao Miki, fai un buon viaggio. Quante ne abbiamo fatte insieme..noi, i ragazzini di Sorbolo Levante. Voi con gli scooter, io con il mio ciao blu metalizzato che spesso usavi tu perché mi si spegneva e non riuscivo a pedalare perché era troppo pesante. Ti abbraccio forte, avrei voluto farlo realmente per l'ultima volta". E ancora: "Miki proprio ieri ci ricordavamo le avventure al fiume. Non ci posso credere.Non mi dimenticherò mai delle nostre risate sugli stambecchi. Ciao Miki adesso puoi abbracciare la tua mamma!!! Ci hai lasciato troppo presto". Sul corpo di Michele verrà effettuata l'autopsia ma l'ipotesi più probabile è che abbia avuto un malore durante la notte: sul suo corpo non c'erano segni di violenza.