Giallo in via Pacinotti: 34enne trovato morto nel letto

Michele Ferretti, 34 anni, è stato trovato morto da suo padre la mattina di Pasquetta, ieri 2 aprile, nel letto in cui aveva dormito a casa dei genitori. La tragedia è avvenuta in una palazzina di via Pacinotti, nella zona di via Jenner a Parma. Il giovane, che si trovava a casa dei genitori per le festività pasquali, era andato a letto la sera prima ma è deceduto nel sonno. Il genitore, visto che Michele non si era ancora alzato ed era ora di pranzo, è entrato nella camera in cui dormiva per svegliarlo ma si è accorto della tragedia. Ha avvertito gli operatori del 118 che si sono portati immediatamente sul posto e non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero segni di violenza sul corpo: la morte sarebbe avvenuta durante le ore notturne. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per effettuare un sopralluogo dell'appartamento: all'apparenza non c'era niente fuori posto. La pista più probabile è che Michele possa aver avuto un malore: è stato comunque avvertito il magistrato di turno che ha disposto l'autospia sul corpo del giovane 34enne. Per lavoro Michele Ferretti faceva il trasfertista e tra qualche giorno avrebbe dovuto raggiungere la Romania. Sulla sua pagina Facebook sono apparsi numerosi messaggi degli amici, increduli per la notizia.