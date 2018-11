Minaccia con un coltello la figlia minorenne: arrestato 45enne

Ha minacciato di morte la figlia minorenne durante una lite in famiglia. Il padre della ragazza, un 45enne italiano, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato all'interno dell'abitazione della famiglia a Trecasali: durante un lite scoppiata per futili motivi l'uomo ha impugnato un grosso coltello e l'ha puntato contro la figlia minorenne, sotto gli occhi terrorizzati della moglie. La donna ha preso il telefono ed ha chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto in pochissimi minuti. I militari della stazione di Sissa Trecasali hanno parlato con la moglie e con i vicini, poi hanno sequestato il coltello usato per minacciare la figlia ed hanno arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia: non era il primo episodio di violenza contro la figlia. Il 45enne ora si trova nel carcere di via Burla.