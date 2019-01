Minaccia due monaci con un martelletto frangivetro nella chiesa di San Giovanni: 46enne condannato

E' entrato all'interno delle sagrestia della Chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma, nella piazzetta di fianco a Piazza Duomo, per cercare di rubare i soldi che gli servivano per comprare le dosi di droga di cui aveva necessità. Un tossicodipendente parmigiano di 46 anni è stato condannato, per quell'azione compiuta nel mese di giugno, a due anni e 8 mesi di carcere, oltre al pagamento di 800 euro di multa, per tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere. Era il 3 giugno quando l'uomo si era presentato dai due monaci e li aveva minacciati servendosi di un martelletto frangivetro, di quelli utilizzati per le automobili. Il rapinatore era scappato a mani vuote ma era stato subito dopo fermato ed arrestato dalla polizia.