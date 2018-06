Minaccia i passanti con un bastone chiodato: 21enne denunciato

Spaventava e minacciava i passanti in diverse vie di Parma: un giovane di 21 anni è stato fermato e denunciato dai poliziotti che sono giunti sul posto dopo alcune segnalazioni. L'uomo, dopo aver aggredito verbalmente uma donna in via Copelli si era diretto in via Carducci, provocando problemi di ordine pubblico. Diversi cittadini, vedendo il giovane con in mano un bastone chiodato, hanno chiamato i carabinieri che sono riusciti a bloccare l'uomo in via Toschi. Il 21enne si è mostrato collaborativo ed ha consegnato subito l'oggetto pericoloso agli agenti. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e per ricettazione. In tasca aveva due carte di credito, che erano state rubate la sera prima ad una donna a Bologna.