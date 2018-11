Minaccia la barista con un coltello e si fa consegnare l'incasso di 500 euro

Erano le dieci di sera e all'interno del bar 0521 all'angolo tra via Emilia Est e via Gibertini la barista, una ragazza di 20 anni, si trovava da sola all'interno del locale. Ad un certo punto un uomo, poi descritto dalla lavoratrice come un uomo di mezza età probabilmente italiano, è entrato nel bar armato di coltello ed ha iniziato a minacciare la barista, pretendendo la consegna dell'incasso della giornata. La ragazza, spaventata dall'arma e dalle parole del rapinatore, ha consegnato i soldi al malvivente che è poi fuggito in sella ad una bicicletta. La barista ha chiamato la polizia: gli agenti sono arrivati sul posto ed hanno effettuato un sopralluogo, raccogliendo la testimonianza della barista. Le indagini sono in corso per risalire al responsabile della rapina.