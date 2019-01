Minaccia la moglie dopo averla picchiata: marito allontanato dalla casa famigliare

Le violenze di quell'uomo, suo marito, le aveva subite anche qualche settimana fa, alla fine del 2018. Ieri sera una donna italiana residente a Parma ha deciso di rivolgersi ai poliziotti dopo che l'uomo che ha sposato l'ha minacciata più volte ed in modo molto pesante. A quel punto, pensando anche alle botte prese l'ultima volta ha preso il cellulare ed ha chiamato la Questura di Parma. Gli uomini delle Volanti sono giunti rapidamente sul posto e hanno evitato che potesse accadere il peggio. Per l'uomo, un italiano di circa 40 anni, è scattato il provvedimento dell'allontanamento dalla casa famigliare. Sono in corso approfondimenti per verificare i maltrattamenti in famiglia che la donna avrebbe subito nel corso degli ultimi mesi.