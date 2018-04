Anziana 82enne minaccia la vicina con una scopa: poi si rifiuta di fornire le generalità ai poliziotti

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto per cercare di porre fine ad una lite movimentata, che aveva messo in allarme i vicini, un'anziana di 82 anni si è rifiutata di dare le proprie generalità e per questo motivo ha rimediato una denuncia. La seconda denuncia invece nei suoi confronti è stata per minacce: la donna infatti, secondo la ricostruzione degli inquirenti e la testimonianza della vicina, avrebbe minacciato un'altra residente nello stesso palazzo con una scopa. L'episodio si è verificato all'interno di un condominio di via Vienna: una 50enne, la vicina di casa dell'82enne, sarebbe stata insultata e presa a male parole per motivi sconosciuti. Dopodichè ci sarebbe stato l'episodio della scopa. Gli agenti sono arrivato ed hanno cercato, senza successo, di calmare l'anziana che si è rifiutata di fornire i documenti ed ha continuato ad inveire contro la vicina.