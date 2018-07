Minorenne vittima di tratta fugge dai suoi aguzzini: ora è al sicuro in una struttura protetta

Sfruttata e costretta a prostituirsi lungo le strade di una città del Sud Italia, è riuscita a scappare ed è arrivata a Parma. Nella nostra città è stata presa in cura dall'Unità di Strada che, insieme agli agenti del Reparto Antiviolenza e Tutela Minori della Polizia Municipale, ha creato una rete di appoggio e protezione per la ragazza minorenne di origine nigeriana, che ora si trova in una struttura protetta.

La ragazza ha raccontato agli agenti di essere stata vittima di un’organizzazione che la controllava e la sfruttava, costringendola a prostituirsi in una città del Sud Italia. La minore è riuscita però a sfuggire al controllo dei propri aguzzini ed è giunta, solo dopo numerose peripezie, a Parma.

La giovane ragazza ha raccontato agli agenti di essere stata contattata nel paese di origine da una donna che, fingendosi amica di famiglia l’ha convinta, con l’inganno, ad affrontare il viaggio verso l’Europa con la promessa di un lavoro, di un futuro di benessere e di poter continuare gli studi presso prestigiose università.

La minore ha ripercorso con gli agenti il lungo e doloroso viaggio affrontato prima di approdare sulle coste italiane, durante il quale è stata costretta a subire abusi di ogni tipo. Dal racconto è emerso che, pochi giorni dopo il suo arrivo in Italia, la ragazza sia stata prelevata da un’altra connazionale direttamente da un centro di accoglienza del nord Italia, per essere poi accompagnata in una città del sud e qui sia stata costretta a prostituirsi per ripagare il debito contratto per il viaggio di 25 mila euro.

Per due lunghissimi anni la minore è sottostata a tutto ciò, fino a quando, alcuni giorni fa, è riuscita a trovava il coraggio di fuggire. La ragazza è stata subito messa al sicuro e assegnata ad una struttura protetta. Nel frattempo sono state messe in atto una serie di attività a riscontro di quanto esposto dalla ragazza ed è emerso un quadro veritiero. Sono stati quindi avviati ulteriori accertamenti ed è stata notiziata l’Autorità Giudiziaria per la opportuna direzione delle indagini.