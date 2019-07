Minorenni con la droga ed armati al parco Ducale: blitz dei carabinieri

Controlli serrati dei carabinieri al parco Ducale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e per garantire la sicurezza dei frequentatori dell'area verde. Nel pomeriggio di sabato 20 luglio i militari della Compagnia di Parma hanno perlustrato il più noto parco cittadino: nell'operazione sono stati impegnati trenta carabinieri e quindici pattuglie. Un controllo presso il palazzetto Eucherio Sanvitale ha portato al sequestro di alcuni coltelli a serramanico, con lame di 9 e 7 centimetri, in tasca ad alcuni minorenni, che oltre che per il possesso delle armi, sono stati segnalati in Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti. I ragazzi fermati con i coltelli hanno 15 e 16 anni. Nel corso del blitz sono stati sequestrati anche 50 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish: in totale sono state controllate 80 persone, tra cui 50 extracomunitari.