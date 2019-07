Minorenni rubano cosmetici all'Oviesse: fermate una 14enne e una 13enne parmigiane

Due ragazzine minorenni hanno cercato di rubare alcuni cosmetici all'interno del negozio Oviesse di via Mazzini a Parma. L'episodio è avvenuto ieri, 1° luglio verso le ore 18 in pieno centro. Le due giovanissime, una 14enne e una 13enne parmigiane, sono state fermate dagli agenti delle Volanti, chiamati dagli addetti alla vigilanza del negozio di abbigliamento. Le due ragazze sono entrate nei camerini ed hanno cercato di nascondere alcuni cosmetici. Per la 14enne è scattata una denuncia per furto aggravato mentre la 13enne non è imputabile per l'età: il suo comportamento è stato comunque segnalato.