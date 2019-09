Minorenni tentato di rubare 150 euro di cosmetici all'Oviesse: denunciate una 15enne e una 16enne

Hanno cercato di rubare alcuni cosmetici dall'Oviesse di via Mazzini ma sono state fermate dagli addetti alla sicurezza poco prima dell'uscita e poi denunciate dai carabinieri di Parma. Due minorenni, di 15 e 16 anni, originarie e residenti a Parma, nel tardo pomeriggio di ieri, 4 settembre, sono entrate all'iinterno del negozio in pieno centro. Il loro atteggiamento sospetto ha subito messo in allerta gli addetti alla sicurezza: le ragazze infatti hanno nascosto alcuni prodotti di bellezza, del valore di 150 euro, all'interno di uno zainetto. Poco prima dell'uscita sono state fermate dai vigilantes, che avevano assistito alla scena. Giunti sul posto i carabinieri di Parma le hanno identificate e denunciate per tentato furto aggravato. Le due giovani minorenni sono state affidate alle famiglie. L'accusa nei loro confronti è di tentato furto aggravato in concorso.

