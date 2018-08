Mirko Vicini: una delle vittime è originaria del parmense

Mirko Vicini, una delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, è originaria del parmense. La sua famiglia, sia il padre Graziano che la madre Paola, sono originari di Trefiumi, una frazione del comune di Monchio delle Corti: i genitori si sono trasferiti a Genova e Mirko, che aveva 30 anni e stava lavorando sotto al viadotto crollato, ha frequentato l'Istituto Calvino dove si è diplomato: da poco lavorava all'Amiu, l'azienda municipalizzata dell'ambiente di Genova. Mirko tornava spesso a Monchio delle Corti, in compagnia della sorella Serena e dei suoi famigliari. Martedì 14 agosto Mirko stava lavorando nell'isola ecologica di Campi ed è stato travolto da un pilone del ponte crollato. Il suo corpo non è stato ancora trovato ma i soccorritori lo hanno individuato sotto le macerie: Mirko, che è stato sorpreso mentre lavorava insieme al suo collega Bruno Casagrande, non ha avuto il tempo di rendersi conto di quel che stava succedendo.