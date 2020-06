Modifiche alla viabilità per lavori di rifacimento del fondo stradale in via del Conservatorio

Dal 15/06/2020 al 18/06/2020, dalle 00:00 alle 24:00, istituzione del divieto di circolazione, destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, in Strada del Conservatorio – da Via degli Ospizi Civili a Borgo delle Orsoline - incluse intersezioni. Istituzione del senso unico alternato in Borgo delle Orsoline, Vicolo del Carmine, Via Ospizi Civici, Borgo Piccinini, Strada dell’Università da Borgo Piccinini a Via Oberdan; Strada del Conservatorio da Piazzale Boito a Borgo Orsoline.

Istituzione dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Oberdan, per i veicoli provenienti da Strada Cavestro, eccetto residenti in Strada dell’Università.

Destituzione del divieto di circolazione di cui all’ Ord. Rep 393 del 05/05/2000, in Strada al Ponte Caprazzucca – tratto ricompreso tra Strada Farini e Vicolo San Marcellino.

Dal 19/06/2020 al 23/06/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Strada del Conservatorio – da Borgo delle Orsoline esclusa a Piazzale Boito inclusa intersezione – istituzione del divieto di circolazione. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

In Via E. Duse istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in Piazzale del Carmine, per i veicoli provenienti da Viale Toscanini. Istituzione del senso unico alternato nel tratto tra Piazzale Boito e Piazzale del Carmine.

In Borgo delle Orsoline, inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza da Ovest a Est.

In Piazzale Arrigo Boito, porzione Nord, istituzione del senso unico alternato.

In Strada del Conservatorio, istituzione del senso unico alternato nel tratto ricompreso tra Piazzale Boito e Strada al Ponte Caprazzucca. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 nel tratto ricompreso tra il civ.12 e Strada al Ponte Caprazzucca.

Dovrà essere sempre garantito l’accesso al parcheggio interrato Gespar.

In Strada al Ponte Caprazzucca – tratto ricompreso tra Strada Farini e Vicolo San Marcellino - destituzione del divieto di circolazione di cui all’ Ord. Rep 393 del 05/05/2000.

Dal 24/06/2020 al 30/06/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Strada del Conservatorio – da Piazzale Boito esclusa intersezione a Strada al Ponte Caprazzucca esclusa intersezione – istituzione del divieto di circolazione. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. In questo tratto dovrà essere sempre garantito l’accesso al parcheggio interrato Gespar, mediante istituzione del senso unico alternato. In Strada al Ponte Caprazzucca – tratto ricompreso tra Strada Farini e Vicolo San Marcellino - destituzione del divieto di circolazione di cui all’ Ord. Rep 393 del 05/05/2000.

Residenti ed eventuali altri autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta in ZTL 2 e ZONA 7, previo appuntamento, contattando telefonicamente lo sportello Infomobility S.p.A. al numero verde 800238630.