Chiede l'elemosina e molesta la commessa del supermercato: 30enne denunciato per stalking

Chiedeva l'elemosina davanti ad un supermercato di via Montanara ma allo stesso tempo molestava una giovane commessa del market, della quale si era invaghito, con richieste ripetute di incontro, pedinamenti e tentativi seriali di approccio. Un 30enne è stato denunciato per stalking e nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento di divieto di avvicinamento alla ragazza ed ai luoghi da lei frequentati. La giovane donna è stata anche costretta a cambiare punto vendita per evitare di venire a contatto con il giovane molestatore. La vicenda è iniziata negli ultimi mesi del 2017 quando l'uomo ha iniziato a prendere di mira la donna. Come prima cosa l'uomo ha deciso di dichiarare il suo innamoramento, non corrisposto dalla ragazza. Da subito sono iniziati i comportamenti persecutori: il 30enne, che era sempre davanti al supermercato per chiedere l'elemosina, fermava la ragazza, la seguiva con la sua bicicletta, entrava all'interno del market mentre lei lavorava per chiederle un incontro. Ad un certo punto l'atmosfera è diventata irrespirabile alla giovane, che ha chiesto aiuto. Dopo essersi rivolta ai datori di lavoro ed aver cambiato le proprie abitudini, ha deciso di presentarsi direttamente dai carabinieri. I militari hanno effettuato le indagini e l'Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti del 30enne un divieto di avvicinamento, oltre che una denuncia per stalking.