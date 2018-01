Monte Marmagna, tre escursionisti scivolano sul ghiaccio: un ferito grave

Tre escursionisti sono scivolati sul ghiaccio in prossimità della Sella a 1.730 metri sul monte Marmagna nel pomeriggio di oggi, 4 gennaio. Il ferito più grave si è procurato con ogni probabilità una brutta frattura ad un arto superiore ed è stato raggiunto e recuperato dall'elisoccorso Pegaso 3, quindi trasportato in elicottero presso il campo sportivo di Bosco di Corniglio e da qui in ambulanza verso l'ospedale Maggiore di Parma. Le squadre terrestri del Soccorso Alpino sono invece impegnate nel recupero della seconda persona infortunata -si tratterebbe di traumi di lieve entità sempre agli arti superiori -e del terzo escursionista, incolume.

Intorno alle ore 14.00 di Giovedì 4 Gennaio, il Soccorso Alpino della Stazione parmense “Monte Orsaro” è stato attivato per andare in aiuto di due escursionisti, scivolati lungo le pendici settentrionali del Monte Marmagna, nel Comune di Corniglio, nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Un giovane escursionista residente in provincia di Parma, stava infatti affrontando con il proprio cane l’ascensione alla terza vetta più alta dell’appennino parmense quando, sprovvisto di picozza e ramponi, è scivolato su un insidioso tratto di neve ghiacciata all’altezza della Sella del Marmagna, a quota 1720 metri circa. La dolorosa caduta, che con ogni probabilità ha procurato all’escursionista una dolorosa frattura ad un arto superiore, ha spinto l’uomo a gridare ripetutamente aiuto, attirando l’attenzione di due escursionisti provenienti da Villafranca (Ms) che si trovavano poco distante e subito si sono recati in direzione del malcapitato. Di questi, uno ha tentato di avvicinarsi al ferito, scivolando rovinosamente a sua volta sul ghiacci e rocce affioranti e procurandosi un trauma – fortunatamente di lieve entità – ad una spalla. Il terzo escursionista ha così chiamato telefonicamente la Centrale Operativa del 118, che ha immediatamente allertato i tecnici del SAER, l’Assistenza Pubblica di Langhirano e ha fatto alzare in volo l’elicottero del 118 toscano “Pegaso 3” di Massa, in quanto l’elisoccorso di Pavullo nel Frignano - abilitato per recuperi in ambiente impervio – era già impegnato in un’altra missione di soccorso.

Arrivati sul posto quasi in contemporanea alle squadre territoriali, i soccorritori sbarcati dall’elicottero (con parecchie difficoltà a casusa del vento forte) hanno stabilizzato l’infortunato più grave e quindi lo hanno trasportato alla piazzola di Bosco di Cornglio, dove la AP di Langhirano ha provveduto al trasferimento presso l’Ospedale Maggiore di Parma. Le squadre di terra invece, hanno accompagnato l’altro ferito fino a Lagdei, dove ha rifiutato controlli sanitari e si è potuto ricongiungere all’amico.