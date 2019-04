Monticelli: attacco notturno al bancomat dell'ufficio postale

Hanno cercato di manomettere il bancomat dell'ufficio postale di Monticelli Terme, in via Spadolini ma non ci sono riusciti per l'arrivo dei carabinieri, avvertiti da un passante. Due persone, che non sono ancora state identificate, verso le due della notte, si sono avvicinate allo sportello delle Poste ed hanno cercato di manometterlo, allo scopo di prelevare le banconote all'interno. I ladri sono stati attenti a non fare rumore ma un passante, che si trovava lì per caso, ha assistito alla scena ed ha composto il 112, senza farsi vedere dai banditi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri: i banditi sono scappati senza riuscire a portare a termine il loro piano. Ora i militari stanno effettuando le indagini per risalire agli autori del tentato assalto al bancomat.