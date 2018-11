Monticelli, si stacca plafoniera in un supermercato: lavoratrice 32enne ferita

Una plafoniera si è staccata all'improvviso ed è finita in testa ad una dipendente di 32 anni, che stava lavorando all'interno dei locali. Il grave episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sabato 3 novembre a Monticelli Terme, all'interno di un supermercato. Fortunatamente le ferite riportate dalla donna non sono state particolarmente gravi e non si trova in pericolo di vita.