Morì per overdose a 28 anni: arrestati i due pusher nigeriani che gli spacciarono l'eroina

Hanno spacciato, tra il 2018 ed il 2019, centinaia di dosi di eroina, crack, cocaina e marijuana a Parma e in provincia, con un giro d'affari di alcune decine di migliaia di euro. I carabinieri di Medesano e di Salsomaggiore Terme hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare - una in carcere e l'altra agli arresti domiciliari - nei confronti di due pusher nigeriani, considerati responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno preso avvio dalla morte per overdose di eroina di un 28enne, avvenuta circa un anno fa.

Dall'analisi dei contatti del giovane, i militari sono riusciti ad arrivare ai due pusher che si muovevano, nel mercato illegale dello spaccio, in modo molto scaltro: per le comunicazioni infatti cambiavano spesso telefono, riuscendo così ad eludere i controlli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che hanno indagato con pedinamenti, indagini tecniche ed intercettazioni, i due sarebbero responsabili di decine di episodi di spaccio, oltre che di eroina, anche di cocaina, crack e marijuana tra Parma e provincia.

.