Morte di Filippo Cantoni: la famiglia fa causa al Comune di Colorno

La notizia della sua morte aveva sconvolto tutta la città di Parma e il paese di Colorno. Il 25 gennaio del 2014 Filippo Cantoni, giovane promessa del rugby, è morto durante un tragico incidente stradale a Bezze di Torrile. La sua auto infatti era uscita di strada andando a finire in un canale, mentre si trovava vicino alla propria abitazione. Ora la famiglia ha deciso di citare in giudizio il Comune di Colorno per verificare eventuali responsabilità dell'Ente per l'incidente che ha strappato la vita a Filippo. Il Comune infatti potrebbe avere responsabilità per la gestione della sicurezza nel tratto interessato.

Il giovane rugbista 18enne giocava nella squadra dell'Accademia Federale in A1 ed era molto conosciuto in città e a Colorno. dove ha giocato prima di passare all'Accademia Federale.

